Nova Iguaçu x Internacional: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

As duas equipes avançaram com tranquilidade à segunda fase da Copa do Brasil. O Inter bateu o ASA por 2 a 0 fora de casa, enquanto o Nova Iguaçu viajou à Bahia e aplicou a maior goleada do torneio diante do Itabuna: 8 a 0.

O Inter visa a décima vitória consecutiva na temporada. O time de Eduardo Coudet não tropeça desde o último dia de janeiro. O Colorado vem de classificação à semifinal do Campeonato Gaúcho após bater o São Luiz por 3 a 0, no último sábado (9).

O Nova Iguaçu também atravessa boa fase e está invicto há nove jogos. A equipe vive dias decisivos na temporada, com o duelo pela segunda fase da Copa do Brasil acontecendo entre os dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Vasco.

O Colorado poderá contar com trio de reforços na partida de hoje. Borré, Thiago Maia e Fernando estão aptos para estrearem com a camisa do Internacional.

A segunda fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único. Diferentemente da etapa anterior, agora o visitante não tem a vantagem do empate. Caso a igualdade persista após 90 minutos, a vaga será definida em disputa de pênaltis.

O Inter receberá R$ 1,7 milhão de premiação caso avance. Já o Nova Iguaçu, por disputar a Série D a nível nacional, pode faturar R$ 900 mil com a classificação.