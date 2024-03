Camisa do Vasco gera climão com Maracanã e semifinal tem local indefinido

O Nova Iguaçu escolheu o Maracanã para mandar seu jogo de volta contra o Vasco, pelas semifinais do Campeonato Carioca, no próximo domingo (17). Porém, o clube da Baixada Fluminense tenta superar um climão gerado por uma frase na camisa do Cruzmaltino no duelo de ida, realizado também no estádio e terminado em 1 a 1.

O que aconteceu

O Vasco entrou em campo com a frase "Maracanã Para Todos" no espaço da camisa reservado para patrocinador máster. A mensagem dá nome ao consórcio que o clube montou com as empresas WTorre e Legends para a disputa na licitação do estádio. O Cruzmaltino vem tendo batalhas judiciais com a dupla Fla-Flu desde que manifestou o interesse em gerir o "Maior do Mundo".

A frase pegou a todos de surpresa e incomodou bastante Flamengo e Fluminense. Atualmente, a dupla administra o Maracanã através de um Termo de Permissão de Uso (TPU) cedido pelo Governo do Estado. A informação inicial do incômodo foi dada pelo jornalista Gilmar Ferreira e confirmada pelo UOL.