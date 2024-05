Deyverson no Corinthians não seria loucura, diz Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte desta terça (21) que não é absurdo cogitar Deyverson no Corinthians. De acordo com o site "Meu Timão", o ex-atacante do Palmeiras, hoje no Cuiabá, foi oferecido ao clube e aprovado por António Oliveira, mas a diretoria tem ressalvas.

'Não acho ruim': "O Corinthians vai ter que ir ao mercado de qualquer jeito nesse meio de ano porque está enfraquecido. Já estava com o elenco esburacado, vai ter que inclusive buscar um novo goleiro para ser alternativa ao Carlos Miguel. Por mais estranho que pareça, por mais que tenha a relação dele com o Palmeiras, eu não acho ruim, não".

'Deyverson é um bom jogador': "O Deyverson, por trás do folclore, trata-se de um bom jogador. Um jogador que faz gols, que consegue ter sintonia com a torcida, provoca o adversário, eu não acho um absurdo, não. Ainda mais conhecendo tão bem o técnico, lembrando que um dos principais jogadores do Corinthians passou a ser o Ranielle, que trabalhou também por muito tempo com o António Oliveira no Cuiabá".