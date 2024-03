Al-Hilal pode bater recorde sem Neymar: como está a recuperação do craque?

O Al-Hilal pode quebrar um recorde mundial hoje sem Neymar. E como está a recuperação do atacante?

O que aconteceu

O Al-Hilal vive um dia importante. O time de Jorge Jesus alcançará a maior sequência de vitórias da história se vencer o Al-Ittihad hoje, às 16h.

O Hilal venceu o Al-Riyadh e chegou na sua 27ª vitória consecutiva, repetindo o The New Saints, do País de Gales, em 2016.