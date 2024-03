Santos explica por que jogará contra a Portuguesa na Vila Belmiro

Veja a nota do Santos na íntegra

"O Santos Futebol Clube, inicialmente, tinha decidido jogar a partida de quartas de final, contra a Portuguesa, na Neo Química Arena. Com a classificação de São Paulo e Palmeiras, a Federação Paulista determinou que os dois clubes possuem a preferência por terem sedes na Capital no final de semana.

O Santos FC propôs então jogar sábado, às 18 horas, na Vila Belmiro, porém, a TNT, uma das detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, optou por transmitir o jogo do Santos no horário de domingo, às 20h15, na Vila Belmiro, não restando outra alternativa a não ser respeitar o contrato em vigência entre a Federação e a emissora.

Por oportuno, o Santos Futebol Clube informa que a venda de ingressos para o jogo de domingo começará quarta-feira, às 10 horas, pelos canais oficiais."