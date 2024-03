Corinthians e Fla opostos: veja todas as contratações dos times da Série A

Cacá, zagueiro do Corinthians Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians aparece na sequência, junto de Botafogo e Criciúma. O trio contratou um time inteiro de reforços: 11.

Classificação e jogos Brasileirão

Já o Flamengo ficou na "lanterna", empatado com Atlético-MG e Bragantino. O Galo fechou três caras novas contando com Bernard, que vai chegar no meio do ano após cumprir seu contrato na Grécia.

Palmeiras e São Paulo se reforçaram com cinco jogadores cada um. Os rivais completam o grupo de times que tiveram uma atuação pontual na janela em comparação ao pelotão que mais contratou.

A primeira janela de transferências de 2024 fechou anteontem e reabre em 10 de julho. Há ainda a possibilidade dos clubes anunciarem até o dia 19 de abril atletas que tenham disputado os campeonatos estaduais por equipes das Séries A ou B.

Ranking dos reforços na Série A