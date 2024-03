Michael marca, Al-Hilal vence e iguala recorde mundial de vitórias seguidas

Jogando em casa, o Al-Riyadh, comandado pelo brasileiro Odair Hellmann, deu trabalho, mas não conseguiu impedir mais uma vitória do Al-Hilal hoje (8), desta vez por 3 a 1. Com o resultado, os comandados de Jorge Jesus chegaram a 27 triunfos seguidos, igualando o recorde mundial no quesito.

O que aconteceu

O Al-Hilal perdeu um pênalti no primeiro tempo. Em um jogo que parecia ataque contra defesa, os comandados de Jorge Jesus dominaram amplamente os 45 minutos iniciais e até criaram boas chances - na melhor delas, Mitrovic bateu pênalti no canto e Campaña defendeu. O placar continuou zerado até o intervalo.

Surpresa no início do segundo tempo. Em uma das raras investidas no ataque, o Al-Riyadh abriu o placar no início da etapa complementar. Aos sete minutos, após cruzamento fechado, Al-Bulaihi desviou na primeira trave e encobriu o goleiro Bono, abrindo o placar para os donos da casa.