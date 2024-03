Vasco se livra de vexame, vence nos pênaltis e segue na Copa do Brasil

O faro de artilheiro de Vegetti apareceu. Aos 15 minutos, o atacante argentino se posicionou bem na área e subiu mais alto que a defesa para completar cruzamento para o fundo do gol e aumentar a festa em São Januário.

Vegetti, do Vasco, comemora após marcar contra o Água Santa, na Copa do Brasil Imagem: Felipe Duest/Ag. Estado

Após o segundo gol, o Vasco abaixou o ritmo e viu o Água Santa diminuir. Administrando o tempo com a bola nos pés, o time carioca primeiro levou um susto quando Robles acertou o travessão, mas não escapou do gol quando Neilton saiu cara a cara com Léo Jardim no último lance do primeiro tempo.

O Água Santa voltou melhor e conseguiu o empate. Se acertou a trave no primeiro tempo, Robles não errou o gol na segunda oportunidade que teve. O camisa 4 do Netuno apareceu no meio da defesa vascaína e completou cruzamento com a cabeça para a rede, empatando o jogo e jogando um balde de água fria em São Januário.

O empate do Água Santa abateu o Vasco. O Cruz-Maltino viu o adversário levar perigo em suas idas ao ataque e encontrou muitas dificuldades para responder. Payet até teve a chance de reanimar a equipe, mas errou a finalização quando saiu cara a cara com Ygor Vinhas.

Letal no contra-ataque, o Água Santa virou o jogo, mas a alegria também durou pouco. Luan Dias saiu cara a cara com Léo Jardim e tocou na saída do goleiro para colocar o time do ABC na frente. No entanto, o Vasco, já sem parte da torcida que deixou o estádio após o tento sofrido, buscou o empate com gol de cabeça de Lucas Piton já nos acréscimos em falta cobrada por Payet.