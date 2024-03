Real sofre, mas segue vivo na Champions com irritação e gol de Vini Jr

A entrada de Rodrygo melhorou o Real Madrid no segundo tempo. O brasileiro, que entrou no lugar de Camavinga, deu outra cara para o ataque do time espanhol, que passou a ser mais perigoso.

Vini Jr. virou protagonista na etapa final com um momento de irritação e um gol. O brasileiro discutiu com Orbán após fazer uma falta nas costas do adversário e deu um empurrão na altura do pescoço do húngaro, o que ocasionou um cartão amarelo. Minutos depois, no entanto, veio a alegria. O camisa 7 recebeu de Bellingham e, dentro da área, abriu o placar para o Real.

Vini Jr empurra Orbán durante jogo entre Real Madrid e RB Leipzig pela Champions Imagem: Angel Martinez/Getty Images

A vantagem do Real Madrid durou pouco no Bernabéu. Três minutos após o gol que abriu o placar, Orbán, de peixinho, deixou tudo igual na Espanha e manteve o Leipzig no jogo.

O jogo ficou elétrico nos minutos finais. O Leipzig passou a pressionar ainda mais e se lançou ao ataque com tudo, deixando espaços para os contra-ataques do Real, que não aproveitou, mas se classificou.