City resolve cedo com lambança do Copenhagen e vai às quartas da Champions

O Manchester City passeou, venceu o Copenhagen por 3 a 1 com direito a frangaço no Etihad e avançou sem dificuldade às quartas de final da Liga dos Campeões, com 6 a 2 no placar agregado.

Akanji, Julian Álvarez e Haaland marcaram para os atuais campeões da Champions na partida. Já El Younoussi descontou para o time dinamarquês. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo.

O segundo gol do time da casa saiu em falha grotesca do goleiro adversário. Grabara furou ao tentar segurar um chute de Álvarez e viu o City abrir 2 a 0 com dez minutos de jogo.