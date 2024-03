Kane faz dois, Bayern tira vantagem da Lazio e vai às quartas da Champions

Com o resultado de hoje, o Bayern fechou o agregado em 3 a 1 e agora aguarda o seu adversário nas quartas de final. O rival será conhecido por meio de um sorteio a ser realizado pela Uefa.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Como foi o jogo

O Bayern de Munique entrou em campo pressionado pela crise, mas teve uma grande atuação, revertendo a vitória da Lazio no jogo de ida. A equipe italiana não conseguiu conter o forte ataque bávaro, sendo ineficaz nos contra-ataques e sem chance de bater de frente com o adversário.

Os gols do Bayern foram marcados por Kane e Müller, com destaque para a jogada aos 38 minutos do primeiro tempo, onde Pavlovic fez o lançamento para Müller ajeitar de cabeça para trás e Guerreiro chutar mascado, resultando no gol de Kane, o primeiro dos bávaros.

Na etapa final, o Bayern diminuiu o ritmo e administrou o resultado, mas ainda conseguiu ampliar o placar com um gol de Kane e quase transformou a vitória em goleada com uma jogada de Müller.