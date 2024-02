Inter vence São José com time alternativo e assume a liderança do Gaúcho

A partida ficou marcada por uma treta entre os dois técnicos. Eduardo Coudet e China Baldino foram expulsos ainda no primeiro tempo, discutiram na beira do gramado e precisaram ser contidos. O técnico do São José foi quem ficou mais exaltado.

As equipes voltam a campo no meio da semana. O Inter recebe o Brasil-RS na quarta, às 21h30, enquanto o São José visita o Caxias no dia seguinte, às 20h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi fraco. Com uma equipe alternativa, o Inter teve dificuldade na criação das jogadas e quase não levou perigo. O time da casa também teve teve uma atuação pouco inspirada.

As equipes voltaram com mais intensidade após o intervalo. O Inter saiu na frente com pênalti, mas o time da casa também teve chance de empatar, só que não aproveitou. O jogo ainda terminou com clima quente após Luiz Adriano chutar Fredson, que estava caído no chão, e ser expulso.

Gol

1x0: Aos 19', Gustavo Prazo cruzou para a área e a bola bateu no braço aberto de Nonato. O árbitro marcou pênalti, De Pena foi para a cobrança e converteu.