Argentina, capítulo 3: Endrick encara rival mais marcante por vaga olímpica

Principal nome da seleção brasileira olímpica, Endrick vive um terceiro capítulo frente à Argentina, rival que marcou sua trajetória com a amarelinha. Da foto icônica ao sonho realizado, o camisa 9 chega para o clássico que pode dar a vaga nos Jogos Olímpicos. O duelo começa às 17h30 e o Brasil, para não depender do resultado do outro jogo, se garante em Paris em caso de vitória.

Endrick x Argentina

A trajetória de Endrick na seleção tem momentos marcantes justamente contra a Argentina. Teve a foto no sub-17 que o fez ser comparado com Pelé, e o duelo no Maracanã que o fez alcançar um dos objetivos na carreira

Em abril de 2022, o Brasil sub-17 venceu o Torneio de Montaigu em final contra a Argentina. Prestes a fazer 16 anos, Endrick foi um dos destaques daquela competição.