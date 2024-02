Abel Ferreira curte o Carnaval em camarote do Sambódromo do Anhembi

Abel Ferreira marcou presença no camarote do Sambódromo do Anhembi antes de retomar a preparação do Palmeiras no Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O técnico do Palmeiras curtiu o sábado de Carnaval, usando abadá e aproveitando os momentos de folga. O camarote escolhido por Abel contou com shows de Tie e Xande de Pilares, além de jantar e café da manhã.

A foto que circula nas redes sociais foi divulgada por Leo Rizzo, fundador da Soccer Hospitality — empresa que gerencia camarotes de estádios de futebol e do Camarote 011, onde Abel estava.