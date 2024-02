Corinthians: por que Yuri vai mal, mas é alvo do maior campeonato do mundo?

Yuri Alberto não faz um gol há 10 jogos, tem convivido com protestos da torcida do Corinthians, mas tem interessados na Premier League. Por quê?

O Corinthians recusou proposta do Wolverhampton por Yuri Alberto e anteriormente foi procurado por Everton e West Ham. Três clubes do Campeonato Inglês, o principal torneio de futebol do mundo.

Os argumentos vão muito além do atual momento ruim do centroavante de 22 anos. O UOL procurou entender os motivos de Yuri estar em baixa no Brasil, mas ter moral na Inglaterra.