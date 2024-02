Ferj afasta árbitro 1 hora após Nova Iguaçu e Vasco por 'falhas gritantes'

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) afastou o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes pouco mais de uma hora após a vitória do Nova Iguaçu por 2 a 0 sobre o Vasco, em Uberlândia (MG), por considerar que a autoridade cometeu "falhas gritantes".

O que aconteceu

O afastamento do árbitro será por todo o Campeonato Carioca de 2024, segundo o comunicado da FFERJ, que avaliou que ele agiu "completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra" da federação.

A partida foi marcada por muitas entradas duras e reclamações por parte do Vasco, principalmente.