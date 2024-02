Vitor Roque sai do banco, faz 1º gol na Europa e dá vitória ao Barcelona

O Barcelona venceu o Osasuna por 1 a 0 em partida disputada hoje (31), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Vitor Roque marcou o gol da vitória do Barcelona, aos 17 minutos do segundo tempo. Esta foi a primeira vez que o brasileiro de 19 anos balançou as redes desde sua chegada ao futebol europeu. O atacante disputou cinco partidas antes, todas saindo do banco de reservas.

O Barcelona volta a vencer após dois tropeços consecutivos. O jogo de hoje foi o primeiro desde que Xavi anunciou sua saída no fim da temporada. O time blaugrana vinha de derrota por 5 a 3 para o Villarreal e eliminação na Copa do Rei diante do Athletic Bilbao.