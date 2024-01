Presidente do Fla sobre conversa por Ortiz: 'Não interrompemos os esforços'

Landim confirmou a chegada do lateral Viña e comentou a atuação do Fla no mercado da bola, apontando que novos nomes ainda vão acertar.

"Está prevista [a chegada de Viña hoje]. São duas [contratações], as primeiras, mas temos mais vindo. Paciência porque a janela é um pouco mais longa esse ano", completou.

O presidente disse também que o volante Thiago Maia está confirmado no duelo com a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas. Ele tem negociações em andamento com o Internacional.

"Sei que o Thiago Maia está treinando e vai jogar. Matheuzinho retornou agora e nem sei. Vou dizer o seguinte: o Thiago Maia vai jogar. Acho que isso é o suficiente", brincou.

Landim foi questionado sobre a renovação de Gabigol, e respondeu que o foco está na janela. Após fechar o grupo, a diretoria vai avançar nas tratativas com os nomes que já estão no elenco, segundo ele:

"O foco no momento é a janela, são as contratações. Vamos fechar o grupo e, depois, vamos ter negociação com todos os jogadores. É um processo contínuo que ocorre durante o ano. Às vezes só ocorre no fim do contrato, às vezes pode antecipar, mas o foco no momento é naquelas posições que queremos incorporar ao plantel".