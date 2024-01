Manchester United x Tottenham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Tottenham não contará com seu principal artilheiro. Son Heung-min irá representar a seleção sul-coreana na Copa da Ásia e desfalcará os Spurs pelas próximas rodadas. Seu substituto pode ser Timo Werner, atacante anunciado na última semana. O alemão chega por empréstimo junto ao RB Leipzig.

Onana também representará sua seleção, mas foi liberado para essa partida. O goleiro pediu à seleção camaronesa para ficar com o elenco do United pelo maior período possível antes da Copa Africana de Naçõess. A seleção estreia no torneio amanhã (15).

O Tottenham venceu o confronto direto no primeiro turno. Com gols de Pape Matar Sarr (desfalque hoje por conta da Copa Africana) e Lisandro Martínez, contra, os Spurs levaram a melhor por 2 a 0 diante de sua torcida.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Evans e Dalot; Mainoo, Eriksen e Bruno Fernandes; Garnacho, Hojlund e Rashford. Técnico: Erik Ten Hag

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Bentancur, Skipp e Kulusevski; Brennan Johnson, Richarlison e Timo Werner. Técnico: Ange Postecoglou