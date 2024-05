Fãs homenageiam Senna em autódromo de Ímola na Itália; veja

Cerca de 20 mil pessoas compareceram ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália para homenagear o tricampeão mundial Ayrton Senna. O brasileiro morreu há exatos 30 anos, após acidente na pista italiana.

O que aconteceu

Os fãs cercaram a estátua de Senna, localizada na curva Tamburello, onde aconteceu o acidente. Um minuto de silêncio foi respeitado às 14h17 (horário local), mesma hora da batida que culminou na morte do brasileiro de 34 anos.

O local foi decorado com flores, bandeiras e até com o tradicional capacete amarelo de Senna. Alguns fãs, inclusive, vestiam macacões inspirados no do tricampeão mundial.