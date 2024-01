João Victor chega ao Rio para assinar com Vasco: 'Vou dar conta do recado'

João Victor revelou que conversou com o lateral esquerdo vascaíno Lucas Piton, que foi seu companheiro no Corinthians, e garantiu que dará conta do recado:

Estou muito feliz. O Vasco é uma grande equipe, uma das maiores do Brasil. Conversei muito com meu amigo Piton, que jogou comigo no Corinthians. Ele falou muito bem do Vasco, que é uma torcida muito apaixonada e que vai me acolher. Sei da responsabilidade de ser uma contratação muito cara, mas pode ter certeza que darei conta do recado

João Victor, novo zagueiro do Vasco

O zagueiro não vinha tendo muitas oportunidades no Benfica após se destacar no Corinthians e no Atlético-GO, no Brasil. Mas garantiu que está bem fisicamente:

Estou muto feliz do Vasco ter me escolhido, eu precisava jogar, fazia tempo que eu esperava essa oportunidade. Eu estou bem fisicamente, venho treinando muito, estava treinando com o elenco do Benfica há muito tempo. Venho jogando menos, mas estou bem fisicamente para um ano que vai ser difícil, mas que vai ser um ano muito vencedor

João Victor

João Victor acredita que evoluiu como jogador mesmo tendo poucas oportunidades no Benfica: