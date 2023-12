Felipe Melo responde a jornal que chamou Flu de 'aposentados': 'Idiota'

O volante Felipe Melo foi questionado sobre a publicação do jornal inglês "The Telegraph", que falou que o Fluminense era um time do Soccer Aid — torneio beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol —, e chamou o autor do artigo de "idiota".

O jogador participou ao lado do técnico Fernando Diniz da coletiva desta tarde (21), antes da final do Mundial de Clubes. O Tricolor e o Manchester City fazem a decisão amanhã (22).

O que aconteceu