Cruzeiro vence primeiro clássico na casa nova do Atlético com gol contra

Apesar do gol, o destaque da partida foi o goleiro Everson, que fez defesas providenciais.

Lances importantes

No travessão - Bruno Rodrigues aplicou uma caneta e passou para Filipe Machado. Ele bateu com força, mas mandou no travessão. Primeira grande chance do jogo foi para o Cruzeiro.

Dividiram - O Galo mandou a bola para o meio da grande área e Hulk disputou com Rafael, mas melhor para o goleiro, que conseguiu salvar. Seria melhor para o goleiro do Cruzeiro pouco depois, quando Hulk tentou encobri-lo, mas tirou demais.

Um foguete - De longe, Lucas Silva acertou um balaço e Everson conseguiu fazer a defesa quase no susto, salvando o Atlético, no começo da segunda etapa.

No meio - Ótimo cruzamento do lado esquerdo do ataque para o meio da área, na cabeça de Hulk, que conseguiu finalizar. Atento, Rafael Cabral chegou na bola e encaixou.