Artilheira brilha, Inter vence e pega Corinthians na Libertadores feminina

O Inter contou com a estrela de Priscila, venceu o Colo-Colo por 4 a 2, no Metropolitano de Techo, e vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Libertadores feminina.

A artilheira colorada fez três gols e Isa Haas deu números finais à partida. Dahiana Bogarín e Ysaura viso descontaram para a equipe chilena.

Inter e Corinthians reeditarão na semi da Libertadores o duelo da final do Brasileirão do ano passado — que o Alvinegro levou a melhor. O Colorado busca o seu primeiro título do torneio continental, enquanto as Brabas querem o tetra para se isolarem como o maior vencedor.