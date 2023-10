Vini Jr, Rodrygo e Militão ganham carros de luxo da BMW no Real Madrid

Vini Jr. e Éder Militão escolheram o mesmo modelo: o BMW i4 M50. O carro está avaliado em R$ 432 mil. A escolha dos brasileiros, inclusive, foi a mesma do técnico Carlo Ancelotti.

Assim como Rodrygo, outros sete jogadores do Real escolheram o modelo mais caro. Foram eles: Joselu, Bellingham, Ceballos, Carvajal, Kepa, Courtois e Arda Güler.

A ação da BMW é algo feito anualmente pela marca com os jogadores do Real Madrid. No final do ano passado, os atletas foram presenteados com alguns carros antes da Copa do Mundo.

Assim como em 2023, os carros disponibilizados pela BMW aos jogadores do Real Madrid são elétricos.

Veja os carros escolhidos por Vini Jr, Rodrygo e Militão

Vini Jr. ganhou um BMW i4 M50 em ação de patrocínio da marca de automóveis no Real Madrid Imagem: Divulgação/Real Madrid

Éder Militão, do Real Madrid, escolheu um BMW i4 M50 em ação de patrocínio da marca de automóveis Imagem: Divulgação/Real Madrid