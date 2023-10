Inter cura ressaca por queda na Libertadores com vitória sobre rival Grêmio

Quando o Grêmio acordou, graças ao vacilo de Rochet, o jogo ganhou emoção com três gols em menos de 10 minutos. E o fim de jogo foi com o Inter sofrendo com a pressão do rival, já que não foi efetivo e só conseguiu converter três das suas inúmeras chances ao longo da partida.

Valencia e Kannemann em disputa entre Inter e Grêmio pelo Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Lances perigosos e gols:

Valencia abriu o placar para o Inter aos cinco minutos de jogo. Em boa troca de passes pela direita, na frente da área, Alan Patrick recebeu e achou o camisa 13 com uma enfiada que deixou o atacante de cara com Grando. No primeiro chute, Valencia parou no goleiro, mas o rebote ficou no pé do equatoriano, que só empurrou para marcar.

Valencia teve chance de aumentar aos 16. Mais uma vez em jogada de Alan Patrick, o camisa 10 aproveitou a velocidade da chegada do time, abriu para a direita com passe para Valencia, que chutou forte, com a bola passando perto do travessão.

Mais uma chance para Valencia, aos 45 do primeiro tempo. Após erro do Grêmio, Maurício aproveitou e lançou para o atacante chegar na frente da zaga e na cara do gol, só que no chute, tirou muito do goleiro e mandou para fora.