Copa do Mundo 2030 passará por três continentes e seis países

O Conselho da Fifa concordou por unanimidade que a candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos é a única para a Copa de 2030 — já que a América do Sul receberá os jogos de abertura.

Os países que sediarão jogos do Mundial já estão classificados. Robert Harrison, presidente da Associação Paraguaia de Futebol, deu a informação na coletiva de imprensa promovida pela Conmebol.

Ideia da Fifa é ter uma 'Copa do Mundo ambulante'. Jogos de abertura de Argentina, Paraguai e Uruguai serão em seus territórios, e o restante do Mundial será jogado na Espanha, Portugal e Marrocos.

No início deste ano, a Conmebol anunciou a construção de um estádio próprio de entidade no Paraguai como parte da campanha para sediar a Copa do Mundo.

Veja o que disse Alejandro Domínguez sobre a Copa de 2030