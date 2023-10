Rei de clássicos: São Paulo toca no Calleri, que vira terror dos rivais

Contra o Corinthians, por exemplo, foram dez jogos e cinco gols neste período — em dois duelos, aliás, ele atuou pouco: saiu do banco de reservas em um e se machucou ainda no 1° tempo em outro.

Os números são mais modestos diante do Palmeiras: apenas dois gols em 11 partidas. O argentino balançou as redes, no entanto, justamente em uma decisão: na ida da final do Campeonato Paulista de 2022.

O Santos é a maior vítima de Calleri: ele marcou cinco vezes em seis duelos, média de quase um gol por jogo. No último encontro com o rival, o atacante "guardou" dois.

A média do são-paulino em clássicos é de 0,44 gol por jogo. Este número supera, por exemplo, o índice geral do jogador tanto nesta quanto na última temporada (0,32 gol por jogo em 2023 e 0,40 gol por jogo em 2022).

O faro de goleador, no entanto, deve dar uma pausa em breve, já que Calleri vai operar o tornozelo ainda neste ano e só voltará em 2024.

Dorival afirmou que deve utilizar seu camisa 9 por mais algum tempo, até o São Paulo abrir mais vantagem sobre os últimos colocados do Brasileirão. O time tem 34 pontos e é o 10° colocado do torneio.