Torcedora argentina leva pedrada na cabeça e morre após clássico em Rosário

Ivana Paula Garcilazo Bellón foi assassinada em Rosário, ontem (30), após o clássico entre Rosario Central e Newell's Old Boys pelo Campeonato Argentino.

O que aconteceu

De acordo com testemunhas, a vítima vestia uma camisa do Central enquanto passeava de moto com seu parceiro quando foi atingida por uma pedra. A rocha arremessada acertou a cabeça da torcedora, que foi socorrida no local, mas morreu.