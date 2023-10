Santos goleia o Vasco e deixa Z4 em jogo com briga, provocações e expulsões

Na etapa final, o Vasco passou longe de reagir. O Santos teve outro gol de Marcos Leonardo anulado por impedimento antes de uma grande confusão.

No minuto 9, o tempo fechou na Vila Belmiro. Soteldo pisou com os dois pés na bola e levou falta de Sebastián Ferreira. Os times discutiram e Lucas Lima e Medel foram expulsos, Soteldo, Ferreira e João Paulo tomaram amarelo. Rodrigo Fernández, reserva, também foi expulso.

O clima na Vila teve provocação antes de a bola rolar. A alfinetada no Vasco veio do locutor do estádio, dizendo que o cruz-maltino era o time que mais conhecia a Série B.

Com 10 contra 10, o Santos controlou o jogo e ainda transformou o placar em goleada com Soteldo, aos 29. O camisa 10 foi ovacionado por todo o estádio.

A vitória tira o Santos do Z-4. O Peixe vai ao 15º lugar, com 27 pontos, e ultrapassa o Vasco, que fica com 26. O primeiro no Z-4 é o Goiás, que tem 26 e pode empurrar o Cruzmaltino se empatar ou vencer o Botafogo amanhã, no Nilton Santos.

A vitória deve confirmar a efetivação do auxiliar Marcelo Fernandes. Ele deve continuar no comando do Santos até o fim do Campeonato Brasileiro.