Pedrinho tem CEO da Accenture como líder consultivo em chapa no Vasco

Framil é responsável pela gestão sobre todas as indústrias e serviços da Accenture na Ásia/Pacífico, na África, no Oriente Médio e na América Latina.

Sob a liderança de Framil, a Accenture fez oito aquisições na América Latina e aumentou em 75% o número de profissionais nesses países.

O executivo também é membro do conselho da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, da United Way Brasil, do Instituto Ayrton Senna, do Gerando Falcões, entre outros.

O Conselho Consultivo criado pela chapa de Pedrinho será ligado diretamente à presidência e contará com um pool de empresários e executivos para dar as melhores diretrizes de gestão.

Pedrinho e seus pares estiveram em São Paulo nesta semana e realizaram reuniões com a empresária Carol Paiffer, CEO da Atom, e com a Head Global de Diversidade e Inclusão da Nubank, Helena Bertho, eleita profissional de inovação do ano em 2022 e também umas das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo.