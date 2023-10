Cruzeiro empata com América e chega ao 7º jogo sem vitória no Mineirão

O jogo caiu em ritmo na segunda etapa, com muitos erros das duas equipes e pouca produção de lances importantes.

No último lance da partida, os jogadores do América ficaram na bronca com a arbitragem por encerrar o jogo em um contra-ataque do time.

Lances importantes

1x0 - Gol do Cruzeiro. Nikão cobrou escanteio para o meio da área e Luciano Castán foi soberano na disputa, ganhando da zaga e acertando o cabeceio no cantinho, sem chances de defesa para Aguerre aos 20 minutos do primeiro tempo.

1x1 - Gol do América. Benítez recebeu de costas para a zaga, fez o giro e bateu rasteira, no canto, para vencer Rafael Cabral, empatando o jogo nove minutos após o gol do Cruzeiro.

Bem pertinho. Boa triangulação do Cruzeiro, e William cruzou para o meio da área. Wesley chegou inteiro na bola e conseguiu o desvio, mas mandou raspando a trave. Breno, do América, tentou dar o troco com um bom chute no lance seguinte.