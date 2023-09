O que é BID no futebol? Saiba para que serve e como funciona

A CBF também estipula prazos, conhecidos como "janelas", para as negociações com os jogadores dos times internacionais. Até a data final divulgada, os clubes precisam dar entrada na documentação. A publicação no BID, porém, pode acontecer até sete dias depois que é o prazo oficial dado.

Durante o fechamento da janela, a CBF mantém monitoramento constante do TMS da Fifa, o sistema de controle das transferências internacionais, até o último minuto do dia. Com o intuito de buscar identificar qualquer movimentação que ainda esteja pendente de aprovação.