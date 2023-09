Arsenal vence Everton em jogo morno e embola ponta da Premier League

O Arsenal venceu o Everton por 1 a 0 em um jogo morno marcado pelas chances de gols desperdiçadas na tarde de hoje (17) pela 5ª rodada da Premier League, no Goodison Park, na Inglaterra.

O que aconteceu

Marcador. Trossard entrou no primeiro tempo no lugar de Martinelli e marcou o único gol do jogo aos 23' segunda etapa.