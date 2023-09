Sem gafe, estilo de jogo e torcida: o que Ceni falou após estreia no Bahia

O técnico Rogério Ceni iniciou sua trajetória no Bahia com o pé direito: a equipe venceu o Coritiba e se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva no Couto Pereira, o ex-goleiro mostrou estar adaptado ao novo clube, já que escapou de uma "armadilha" bastante comum: usar a palavra vitória, uma alusão ao principal rival.

Destaques da coletiva de Ceni

Triunfo! "Os jogadores estão de parabéns, o fato de vencer fora de casa está virando algo muito difícil neste campeonato. Os mandantes levam vantagem em muitas vezes. Sair com esse triunfo é fundamental para voltar para Salvador."