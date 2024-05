Cristiano Ronaldo marca, Al-Nassr ganha do Al-Akhdoud e chega a oitava vitória seguida pelo Saudita

Aos 15 minutos, o Al-Nassr aumentou sua vantagem no confronto, desta vez com o craque português Cristiano Ronaldo. Ali Al Hassan foi esperto e roubou a bola do zagueiro dentro da área e cruzou rasteiro. O camisa 7 apareceu na trajetória da bola e só escorou para o balançar as redes.

Na etapa complementar, aos 15 minutos, a reação do Al-Akhdoud teve início. Al Habaib aproveitou sobra de bola e chutou rasteiro, de fora da área. O goleiro colombiano Ospina não alcançou e a bola morreu no fundo do gol.

Dez minutos depois, aos 25 minutos, os mandantes empataram. Savior Godwin, dentro da área, acertou potente chute com a perna direita, no ângulo de Ospina.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, o Al-Nassr cravou o gol da vitória. A defesa mandante afastou mal o perigo e a bola ficou viva dentro da área. Assim, Brozovic apareceu e mandou um foguete, sem chances para Paulo Vitor.