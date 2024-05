CBF divulga áudio do VAR em gol anulado de Gil na vitória do Santos sobre o Guarani

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou os áudios do VAR no lance do gol anulado de Gil, na vitória de 4 a 1 do Santos sobre o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na última segunda-feira. O defensor balançou as redes aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o placar marcava 2 a 0 para os mandantes na Vila Belmiro.

Gil aproveitou o corte do zagueiro do Bugre para anotar o tento. Na visão do árbitro, o defensor visitante não efetuou um toque deliberado, o que anularia o impedimento.

"Paulo, eu preciso que você vá à área de revisão para checar se é um rebote ou se o defensor joga deliberado. Temos uma posição de impedimento. Você precisa avaliar se o defensor joga ou se a bola rebota nele. Se rebota, está em impedimento. Para mim, ele não tem espaço para jogar, ele abre a perna em uma ação reflexa de uma bola que está vindo do atacante, ok?", disse Rodrigo Nunes de Sá (RJ), responsável pelo VAR.