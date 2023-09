Leila tira ingresso de conselheiros que questionam avião do Palmeiras

Leila Pereira cortou um benefício de conselheiros do Palmeiras que pediram um esclarecimento por parte dela sobre o avião do clube.

O que aconteceu?

Membros do Conselho Deliberativo protocolaram, no dia 28 de agosto, um pedido de esclarecimento por parte de Leila Pereira sobre a relação do Palmeiras com a Placar Linhas Aéreas em documento endereçado ao Conselho de Orientação e Fiscalização (COF).