Fortaleza vence Corinthians no fim após gol anulado e pênalti perdido

Retrancado, o Alvinegro paulista basicamente se limitou a segurar a pressão do time da casa. Com uma linha de cinco atrás e Yuri Alberto praticamente isolado na frente, o time comandado por Luxemburgo não conseguia criar nem dar respiro para a defesa.

O Fortaleza insistiu até marcar, aproveitando um erro na saída de bola do adversário. O Leão do Pici já dominava as ações e povoava o campo de ataque, explorando as jogadas em profundidade e sufocando o rival.

Pedro, do Corinthians, comemora seu gol contra o Fortaleza, pelo Brasileirão Imagem: Caio Rocha/Agência Estado

O Corinthians arrancou o empate na bola parada e com um herói "improvável". O jovem atacante de 17 anos, que voltou a jogar após dois meses, balançou as redes no único lance de perigo dos visitantes na etapa inicial.

Luxa mexeu no intervalo e a equipe melhorou. O técnico desfez o esquema com três zagueiros, colocando Wesley na vaga de Léo Maná, e o time conseguiu ultrapassar o meio de campo com mais frequência, passando a levar perigo.

O Fortaleza perdeu a intensidade no segundo tempo, quase viu o Corinthians virar e ainda errou um pênalti. Marinho, que infernizou a defesa do Corinthians na partida, ainda se machucou após desperdiçar a cobrança e foi substituído aos prantos.