Cassio reclama de desatenção do Corinthians e relata preocupação com tabela

O goleiro Cássio cobrou mais atenção do Corinthians após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza e relatou sua preocupação com a situação do time na tabela do Campeonato Brasileiro.

Lei do futebol: "A gente tem que ficar atentos a todo momento. Sofremos muito com a bola, não conseguimos ficar com a bola, toda hora tomando contra-ataque. Uma hora ia tomar o gol. É a lei do futebol. Tem que estar mais ligado nos lances e tentar evitar os gols".

Sem tempo para perder pontos: "Tem que ganhar [os próximos dois jogos no Brasileirão]. Poderíamos ter saído daqui com um ponto, mas não deu. Os outros dois jogos tem que fazer seis pontos em casa [contra Grêmio e Botafogo]. Não temos mais tempo para perder pontos. Em busca de duas vitórias".