Agora que acabou, foi fácil

O título do Palmeiras, o 2º tri seguido, terminou conquistado com o pé nas costas

O torcedor palmeirense discordará e fará muito bem em discordar: a hegemonia alviverde no futebol paulista já está ficando monótona.

O segundo tricampeonato de sua história terminou conquistado como havia sido com o bi: no máximo um sustinho no jogo de ida das finais, para criar certo suspense, sem o qual talvez a graça nem fosse a mesma.