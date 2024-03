Sob calor desumano, Nova Iguaçu supera o Vasco e está na final

Diga-se que esforços não faltaram dos dois lados, mas com a cabeça fervendo é impossível dar bom espetáculo, como sabemos, no mínimo, desde que a FIFA fez Brasil e Itália decidirem a Copa do Mundo de 1994 ao meio-dia e meia em Los Angeles, 40° à sombra, mais de 50° no gramado.

O que o francês Payet pensará sobre tudo isso?

Flamengo e Nova Iguaçu farão as finais com a vantagem rubro-negra de jogar por dois resultados iguais, espera-se que à noite.

Fica o protesto em forma de versos do imortal Paulo Mendes Campo, em seu livro "O gol é necessário":

O título do poema é "Vai da valsa" e tem uma justificativa, dada pelo próprio autor: "Versos ingênuos, mas sinceros, que um jogador envia, por nosso intermédio, aos dirigentes de futebol que obrigam os profissionais a disputar as partidas mais sérias do campeonato num calor selvagem".

Domingo, no jogo, que cansa, na dança, do fogo, ficaste de longe, bebendo gelado, sorvendo sorvete, jogado no tapete moderno, defronte a televisão;