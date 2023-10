O Boca Juniors veio para São Paulo e conseguiu o seu intuito, que era levar para os pênaltis e garantir a classificação à final da Copa da Libertadores. Alcançou o objetivo ao empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque, com a bola rolando, e depois vencer por 4 a 2 nas cobranças.

A pesada camisa do time argentino disputará a 12ª decisão do maior torneio de clubes do continente. Os xeneizes já foram seis vezes campeões da América (1977, 78, 2000, 2001, 2003 e 2007) e podem se igualar ao Independiente (o detentor de mais títulos da Libertadores, com sete taças).

A classificação à decisão da América, no entanto, passou pelas mãos do goleiro Germán Romero. Além de boa atuação no decorrer da partida, ele defendeu as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez. Pelo Boca, Romero pegou 12 de 23 pênaltis que enfrentou.