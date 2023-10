Mas o objeto central desta coluna será a outra "provocação" espalhada pela torcida do Palmeiras, os cartazes em que vemos simpáticos macaquinhos enrabando o Maradona, que grita (aparentemente) de dor. A gente sai da quinta série, mas ela não sai de nós, né? O que esses cartazes espalhados ao redor do estádio do Palmeiras nos estão dizendo é: "você me chamou de macaco, então eu sou o macaco que vai comer o seu ce-u, agora aguente". Sério, gente? Em 2023, ainda acreditamos que dar o cu é uma espécie de tortura, de imposição da nossa força e autoridade sobre o outro? Já escrevi alguns meses atrás sobre esse medo que héteros têm de descobrir que é possível sentir prazer com o ce-u, com o próprio ce-u, mas parece que não vamos sair nunca desse lugar tão fácil. E não há como superar a homofobia enquanto não perdermos o medo dos nossos ce-us... já falei lá e repito aqui.

O curioso é que minhas amigas travestis que trabalham ali perto, na Barra Funda, adoram quando tem jogo do Palmeiras, pois sabem que vão surgir vários paizinhos ávidos por uns minutinhos de prazer com elas. No entanto, adivinha qual o prato preferido que eles vão buscar lá? Melhor eu nem dizer, deixar para a imaginação de vocês responderem. Só digo que as minhas manas às vezes passam semanas sem ver um unicozinho ativo que seja, a preferência declarada da maioria delas... se enrabar fosse realmente algo tão desejado assim, me estranha que a prática seja tão pouco solicitada. Enigmas insolúveis desse nosso Brasil do século XXI.

Termino mencionando que houve um pronunciamento oficial das duas grandes torcidas LGBTI+ alviverdes: a Palmeiras Livre (da qual fui uma das fundadoras, dez anos atrás) e a Porco-Íris. Ambas estão, agora mesmo, sendo duramente atacadas por terem criticado a homofobia desses cartazes que citei...