Com Do Bronx e Poatan no UFC 300, o card do UFC Rio fica em xeque

No último sábado (17), a organização do UFC confirmou Alex Poatan como atração principal do card do show número 300, marcado para o dia 13 de abril em Las Vegas. Desta forma, o evento automaticamente acendeu um sinal de alerta para os fãs brasileiros. Afinal, no início de maio o UFC retornará à cidade do Rio de Janeiro para realizar um card numerado.



E justamente por se tratar de um show de visibilidade, ele será transmitido nos EUA via pay-per-view: só assistirão aqueles que pagarem o valor de cerca de 80 dólares. Portanto, é imprescindível que o evento conte com ao menos um duelo de grande apelo popular. Mas com Charles do Bronx e Alex Poatan escalados para o UFC 300, apenas três semanas antes do evento no Brasil, o cenário é bastante limitado.



Afinal, para garantir a atenção do público local, é de praxe da organização colocar atletas brasileiros de relevância em ação. Acontece que são poucos os que se encontram em posição de garantir o interesse do grande público e, ao mesmo tempo, possuem relevância no topo de suas categorias para pleitear uma disputa de título.



Portanto, a luta principal no Rio, muito possivelmente, terá Alexandre Pantoja defendendo seu cinturão dos moscas, uma vez que shows numerados contam, via de regra, com títulos em jogo para encabeçar as noitadas de lutas. Mas, sejamos sinceros, Pantoja, ao menos por enquanto, não traduziu seus feitos no octógono em popularidade e poder de venda. E é justamente por isso que ele precisará de ajuda para garantir um bom desempenho.



Resta saber agora quem poderia cumprir tal missão. Nomes como Jaílton Malhadinho e Gilbert Durinho têm lutas marcadas para março, menos de dois meses antes do UFC Rio, enquanto que Paulo Borrachinha e Mackenzie Dern acabaram de lutar e foram derrotados no último final de semana.



Imagino então que, ou a expectativa para a venda de pay-per-views deste show será drasticamente menor do que os cards mais recentes do evento, ou alguma espécie de superluta possa ser escalada de última hora e surpreender a todos.



Bom, Alex Poatan declarou que sua meta é vencer Jamahal Hil em abril e lutar três semanas depois no Brasil. Acho inviável não apenas que isso aconteça, mas também que a organização do show conte com tal possibilidade.



Por isso, se algum nome como José Aldo e Anderson Silva não voltarem de suas aposentadorias para fazer uma despedida oficial diante do público brasileiro, a visibilidade do UFC Rio estará comprometida, justamente pelo empenho destinado às três edições anteriores: UFC 298, UFC 299 e UFC 300.