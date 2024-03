Como mulher enganou bomba de combustível e furtou 28 mil litros de gasolina

A mulher obteve combustível grátis por 510 vezes durante seis meses, como imagens de câmeras de vigilância do posto comprovaram. Seu cartão também não tinha créditos suficientes para ser usado tantas vezes, de acordo com a polícia.

Thompson também usava o cartão para vender combustível mais barato de forma clandestina. Sua pena de prisão pode chegar até 20 anos de acordo com a lei do estado de Nebraska.

