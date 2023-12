Calote milionário: conheça os 10 carros campeões em dívidas de IPVA em SP

Siga o UOL Carros no

A lista que você confere a seguir é totalmente composta por veículos cujos proprietários estão inscritos na dívida ativa do governo de São Paulo.

Ou seja: seus donos não pagaram um ou mais exercícios do IPVA e seus nomes passaram a constar do Cadin Estadual (Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais).

Dessa forma, a respectiva dívida passou a ser gerenciada pela PGE (Procuradoria Geral do Estado), com provável cobrança do débito mediante protesto - que implica restrições a empréstimos no sistema financeiro e bloqueio a eventuais créditos da Nota Fiscal Paulista.

Além disso, devido à inadimplência, não é possível licenciar o veículo nem transferir sua propriedade antes da quitação da dívida.

Veja como pagar o IPVA atrasado após inscrição na dívida ativa em São Paulo.