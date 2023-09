Rende mais, tem menor consumo? Como é nova gasolina lançada pela Petrobras

A Petrobras acaba de lançar uma nova gasolina, já disponível ao consumidor nos postos da rede BR. Trata-se da gasolina Petrobras Podium carbono neutro - que, segundo a empresa, é a primeira do Brasil a compensar totalmente as respectivas emissões de gases causadores do efeito estufa.

Vamos explicar como funciona essa compensação, mas antes aproveitamos para esclarecer: no dia a dia, a novidade vai trazer benefícios para os automóveis, como aumento no desempenho e redução no consumo?

Primeiramente, vale destacar que, a partir de agora, toda gasolina Podium, que está no mercado desde 2002, tem carbono neutro e algumas melhorias que vamos detalhar a seguir.