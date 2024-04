Whey, cuscuz e creatina: Irmã Marluce levanta 102 kg no crossfit

"Botaram crossfit também e eu me interessei só de ver os movimentos. Mas minha filha, que pagava a mensalidade da academia, não tinha como arcar com o preço dessa modalidade", lembra Marluce.

Felizmente, a colega de academia de Marluce, Asalias Santana, decidiu ajudar e arcar com a mensalidade do crossfit, complementando o valor pago por Jesana. "Eu via nos olhos dela a vontade que ela tinha de treinar, mas eu sabia que ela não tinha condições financeiras", conta Asalias.

Fama no crossfit e no Instagram

Asalias ajudou na mensalidade do crossfit por dois anos, para que Marluce treinasse. Foi nesse período que a força da Irmã atravessou as paredes da academia e ganhou as redes sociais. Um vídeo publicado em 16 de março no Instagram, que mostra a mulher de 1,50 m, usando saia e levantando 85 kg do chão, alcançou mais de 10 milhões de visualizações.

A vida pacata entre a igreja, cuidado com os netos e a casa continua, mas agora Marluce reúne mais de 210 mil seguidores e atrai novos alunos e curiosos para a academia onde treina.