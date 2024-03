Síndrome do choque tóxico: surto infeccioso raro assusta o Japão

Segundo a AFC (Confederação Asiática de Futebol), a Coreia do Norte alegou "circunstâncias inevitáveis" para não realizar a partida em casa.

Pyongyang não especificou o motivo, mas acredita-se que a epidemia no Japão seja a causa, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo.

As duas equipes se enfrentaram ontem (21), em Tóquio, com vitória do Japão por 1 a 0, e a partida de terça seria o jogo de volta válido pela segunda rodada do grupo B das eliminatórias.

A AFC ainda não informou quando e onde será realizada a partida, mas disse já estar em contato com as federações locais e com a Fifa.

O porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, se recusou a comentar a decisão de Pyongyang nesta sexta-feira, mas insistiu que o Japão não é o único país afetado pela doença.